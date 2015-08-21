На «Ростов» опять наложен запрет регистрировать новых игроков

Сегодня состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено решение обязать «Ростов» выплатить неустойку «Спартаку» за задержку выплаты компенсации за аренду нападающего Артема Дзюбы.

Также, «Ростов» обязан погасить задолженность по заработной плате хорватскому защитнику Хрвойе Миличу, а также его расходы на представителя и и проценты за задержку выплат. На «Ростов» наложен запрет на регистрацию новых игроков до погашения задолженности.