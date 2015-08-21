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    На «Ростов» опять наложен запрет регистрировать новых игроков

    Сегодня состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено решение обязать «Ростов» выплатить неустойку «Спартаку» за задержку выплаты компенсации за аренду нападающего Артема Дзюбы.

    Также, «Ростов» обязан погасить задолженность по заработной плате хорватскому защитнику Хрвойе Миличу, а также его расходы на представителя и и проценты за задержку выплат. На «Ростов» наложен запрет на регистрацию новых игроков до погашения задолженности.

    Источник: РФС

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    21.08.2015 12:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      spilberg4 22 августа 2015, 12:57

      Сами свой же чемпионат и губят... Нет чтоб снять запрет, появятся новые игроки, повысится интерес, а так... Странно это...

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 22 августа 2015, 03:49

      боятся конкурента! Ростов - темная лошадка, может любой клуб натянуть

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 августа 2015, 14:52

      А сборной России можно игроков приглашать за задержку перед Капелло ??? Идиотство.... Скоро только Газпром с Роснефтью будет в России игроков приобретать....

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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 21 августа 2015, 12:50

      Задрали уже со своими запретами, так и топите нас постоянно.

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