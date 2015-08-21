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    Черевченко о предстоящем матче с «Уфой» : «Едем за победой»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко, которому сегодня исполняется 41 год, в преддверии матча шестого тура РФПЛ с «Уфой» рассказал, как проходит подготовка к встрече, и ответил на вопрос, ждёт ли он подарка на день рождения.

    «Подготовка идёт в обычном режиме. Мы проанализировали игру с «Тереком», сделали кое-какие поправки. Ожидания от игры – едем за победой. Трудно загадывать заранее.

    Жду ли подарка на день рождения? День рождения к тому моменту уже пройдёт. А так, конечно, ожидания уже есть. Сегодня точно отмечать не буду, а после матча с «Уфой» посидим на базе, пообщаемся. Предыдущие дни рождения проводил либо на выезде, либо на базе. Ни одного дома не отметил», - сказал Черевченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2015 11:25
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