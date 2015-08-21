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    Экс-тренер «Металлиста»: «Металлист» мне должен зарплату за восемь месяцев»

    Экс-тренер «Металлиста» Игорь Рахаев прокомментировал свое намерение подать в суд на бывший клуб по причине невыполнения последним финансовых обязательств.

    «За восемь месяцев мне должны заработную плату. То, что обещали, они не выполнили: отдать долг в течение двух месяцев и предложить должность в футбольном клубе. Со мной никто не связывался, и никаких предложений не было. Ни одного звонка не было из клуба с целью как-то уладить этот вопрос, разойтись полюбовно. Будем готовить документы, чтобы добывать это все законно», — сказал Рахаев в эфире телеканала «Футбол 1».

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    21.08.2015 10:44
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