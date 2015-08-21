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    Ребров: «Амкар» опасней ЦСКА»

    В преддверии матча шестого тура РФПЛ, в котором столичный "Спартак" на выезде сыграет против пермского "Амкара", голкипер москвичей Артем Ребров поделился мыслями о сопернике.

    "После дерби нас сейчас ждут непростые две игры, казалось бы, с соперником может быть рангом пониже, но я думаю с "Амкаром" будет тяжелее намного играть чем с ЦСКА. "Амкар" удачно начал сезон, показывает хороший футбол, очков они набрали, скажем так - достаточно много, так же синтетическое покрытие, да и в гостях с "Амкаром" играть всегда сложно", — сказал капитан "Спартака" Артем Ребров.

    Источник: ФК «Спартак»

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    21.08.2015 10:32
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +20

      maksvalenok 21 августа 2015, 17:20

      Для спама все опасны)))

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 21 августа 2015, 16:31

      Болезнетворное влияние Спартака сказывается.
      Совершенно кукушечку снесло вратарю сектантов.

      0
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      Рейтинг: +28

      Real chempion 21 августа 2015, 16:29

      Комент для Зенит 2015. Тупарылый бОмбардир.

      0
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      Рейтинг: +28

      Real chempion 21 августа 2015, 16:28

      Да знаешь, все умеют... Наверно забыл историю с Кержаковым и Диканем. Другой вопрос, специально-ли это всё, попробуй, ответь на него.

      0
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      Рейтинг: +9

      Серёга Зенитовец 21 августа 2015, 14:26

      Совсем парня понесло!

      0
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      Рейтинг: +12

      СПАРТАК1981 21 августа 2015, 14:15

      Трус ваш зенит тренер которого после каждого матча жалуется на лимит.за.... уже ныть.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 августа 2015, 13:27

      "А ещё опаснее ЦСКА армавирское "Торпедо" с потрясающей результативностью и крепкой обороной!" - закончил свою мысль Артём Ребров.

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > cska-62 21 августа 2015, 13:38

      0
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      Рейтинг: +12

      -Бульдозер- > cska-62 21 августа 2015, 13:41

      Мысль? Он что, умеет думать?

      0
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      Рейтинг: +28

      Real chempion > -Бульдозер- 21 августа 2015, 14:36

      В отличии от Конифея он охотно общается с прессой, болельщиками, пускай не мастер слова, но говорит адекватно, от души. А конь кроме мата на своих и чужих, что-нибудь умеет говорить?

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      Рейтинг: +24

      Premium > Real chempion 21 августа 2015, 15:20

      офнись цыган мадридский

      -1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Real chempion 21 августа 2015, 15:22

      В челюсть соперника бить безнаказанно ещё умеют.

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 21 августа 2015, 13:25

      Это ж надо так Спартак напугать, респект Амкар

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      Рейтинг: +6

      генетик33 21 августа 2015, 12:59

      бугого... теперь, если жыдко облажаюца, то опасне сопернег. А если выграют, то типа Амкар круче ЦСКА

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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 21 августа 2015, 12:13

      Для своего уровня Амкар начал неплохо, поэтому не удивлюсь если в ничейку сыграют

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