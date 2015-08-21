Ребров: «Амкар» опасней ЦСКА»

В преддверии матча шестого тура РФПЛ, в котором столичный "Спартак" на выезде сыграет против пермского "Амкара", голкипер москвичей Артем Ребров поделился мыслями о сопернике.

"После дерби нас сейчас ждут непростые две игры, казалось бы, с соперником может быть рангом пониже, но я думаю с "Амкаром" будет тяжелее намного играть чем с ЦСКА. "Амкар" удачно начал сезон, показывает хороший футбол, очков они набрали, скажем так - достаточно много, так же синтетическое покрытие, да и в гостях с "Амкаром" играть всегда сложно", — сказал капитан "Спартака" Артем Ребров.