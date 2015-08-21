Виллаш-Боаш: «Ансальди ищет варианты продолжения карьеры»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в преддверии встречи 6-го тура РФПЛ с «Рубином» рассказал о ситуации с защитником Кристианом Ансальди, который в ближайшее время может покинуть клуб.

«Говорил ли мне Ансальди, что хочет остаться в „Зенит“? В начале сезона мы обсудили, что ему нужно искать какие-то решения для своей ситуации. Он ищет какие-то варианты, мы ждём когда ему поступит предложение», - сказал Виллаш - Боаш.