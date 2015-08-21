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    Виллаш-Боаш: «Ансальди ищет варианты продолжения карьеры»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в преддверии встречи 6-го тура РФПЛ с «Рубином» рассказал о ситуации с защитником Кристианом Ансальди, который в ближайшее время может покинуть клуб.

    «Говорил ли мне Ансальди, что хочет остаться в „Зенит“? В начале сезона мы обсудили, что ему нужно искать какие-то решения для своей ситуации. Он ищет какие-то варианты, мы ждём когда ему поступит предложение», - сказал Виллаш - Боаш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2015 10:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      and_2303 21 августа 2015, 10:35

      Рыжий,а кто Кришито подменять будет,ты что ли,Анюков провальный вариант,Краснодар показал уже это,Смольников на своем фланге хорош,а воспитанников ты не подпускаешь,Набиуллин хороший вариант,но он уже в последних матчах на банке в Рубине сидит

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