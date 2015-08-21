Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Зари»: «Нужно быть мужчинами, держать удар. Все в наших руках»

    Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб в эфире телеканала "Футбол 2" прокомментировал поражение своей команды в матче раунда плей-офф Лиги Европы с варшавской "Легией" (0:1),

    "Первые тридцать минут мы действовали по своему плану, нам удавалась игра, мы проводили атаки и создавали моменты. Потом на исходе получаса Чайковский получил желтую карточку, и с этого момента инициативой завладела "Легия".

    Во втором тайме сбились на передачи, стали спешить, пропустили ненужный мяч. Конечно, я расстроен. Но ничего особо не случилось, есть ответная игра. Футбол – непредсказуемый вид спорта. Главное выйти 27-го числа и подготовиться. Все в наших руках.

    Последние пятнадцать минут мы полностью утратили контроль над мячом, контроль полностью перешел к "Легии", и она проводила свои атаки. Во втором тайме после стандарта пропустили мяч, "Легия" могла еще забить, была перекладина, но и мы могли забить, это футбол. Нужно быть мужчинами, держать удар и готовиться к 27-му числу.

    Я не думал, что мы будем проигрывать в верховой борьбе. Но случилось, что случилось. Поздно что-то говорить. Надо принять все как есть", - сказал Вернидуб.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2015 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11