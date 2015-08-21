«Челси» не будет продавать Виллиана

челси поступят глупо, если продадут виллиана, то в атаке у них в данный момент некому останется играть. последние два сезона он наравне с азаром тащил челси в атаке. а если продадут , то я хотел бы чтобы его купил мю. такой игрок не должен покидать апл, он один из украшений турнира.
После покупки Педро лондонский «Челси» готов расстаться с полузащитниками Хуаном Куадрадо и Виктором Мосесом. В то же время в команде не рассматривают возможность продажи бразильского хавбека Виллиана.
Ранее портал Footmercato сообщил, что «аристократы» предложили услуги Виллиана «ПСЖ» и «Баварии».