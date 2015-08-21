«Челси» не будет продавать Виллиана

После покупки Педро лондонский «Челси» готов расстаться с полузащитниками Хуаном Куадрадо и Виктором Мосесом. В то же время в команде не рассматривают возможность продажи бразильского хавбека Виллиана.

Ранее портал Footmercato сообщил, что «аристократы» предложили услуги Виллиана «ПСЖ» и «Баварии».