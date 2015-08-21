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    «Челси» не будет продавать Виллиана

    После покупки Педро лондонский «Челси» готов расстаться с полузащитниками Хуаном Куадрадо и Виктором Мосесом. В то же время в команде не рассматривают возможность продажи бразильского хавбека Виллиана.

    Ранее портал Footmercato сообщил, что «аристократы» предложили услуги Виллиана «ПСЖ» и «Баварии».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.08.2015 08:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23

      makeavelly 21 августа 2015, 11:00

      челси поступят глупо, если продадут виллиана, то в атаке у них в данный момент некому останется играть. последние два сезона он наравне с азаром тащил челси в атаке. а если продадут , то я хотел бы чтобы его купил мю. такой игрок не должен покидать апл, он один из украшений турнира.

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      Рейтинг: +7

      Denis80 21 августа 2015, 09:49

      Отличный игрок должен остаться в челси

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 21 августа 2015, 09:46

      Не надо Вилли продавать, он хорош!

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      Рейтинг: +10

      SUXUD 21 августа 2015, 09:45

      ВИЛИАН НУЖЕН БАРСЕЛОНЕ НА МЕСТО ХАВИ

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 21 августа 2015, 09:04

      Если Челси продадут Виллиана, играть будет вообще не кому ☝

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