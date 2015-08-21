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    Мостовой: «Смолов – лучший российский нападающий»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, комментируя победу «Краснодара» над «Зенитом» (2:0) в матче РФПЛ, назвал форварда «быков» Федора Смолова лучшим российским нападающим.

    «Чтобы нормально сыграть против лидера нужно, во-первых, перекрыть его ведущих игроков. Ну а во-вторых, - использовать свои козыри. У «быков» есть нормальные нападающие. Тот же Смолов, например, уже в прошлом сезоне проявил себя в «Урале». И сейчас является №1 среди российских нападающих. Полагаю, что именно на него будет сделана ставка в ближайшем отборочном матче против сборной Швеции, поскольку он может сыграть и в центре, и с краю. У Федора есть хорошая скорость, дриблинг, за счет чего он способен обыграть соперника», - сказал Мостовой.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.08.2015 08:27
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 22 августа 2015, 11:43

      Пока только по потенциалу

      0
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      Рейтинг: +49

      НскМужик 21 августа 2015, 18:44

      Краснодар в принципе лучшая команда ПЛ.

      0
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      Рейтинг: +9

      Каминский32 21 августа 2015, 18:03

      Отличный юмор

      -1
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      Рейтинг: +119

      nitto 21 августа 2015, 16:32

      Сборной России нужно играть по схеме 5-5-0, тогда шансы будут выйди из группы.

      0
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      Рейтинг: +9

      Серёга Зенитовец 21 августа 2015, 14:31

      Мостовой поменяй фамилию на Петросян

      -1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 21 августа 2015, 13:47

      МОЖЕТ ЕГО КАК И ДЗЮБУ В ПОЛУЗАЩИТУ ПЕРЕВЕЗТИ...НО НЕ МОЖЕТ НАПАДАЮЩИЙ ТАК МАЛО ЗАБИВАТЬ

      0
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      Рейтинг: +5

      Атос 21 августа 2015, 13:34

      Вот корки мочит Мостовой)))) я могу назвать десяток нападающих таких как Смолов и что все будут номер 1?)))

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > Атос 22 августа 2015, 11:40

      назови

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 21 августа 2015, 13:24

      среди дураков и полудурок гений!!!нет сейчас нормального нападающего в России

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Mamont88 21 августа 2015, 13:30

      да мамон видать мозгов то нет, все мячом отбил

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 21 августа 2015, 13:00

      из того,что есть,возможно и так

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      Рейтинг: +23

      Denoiz > Mamont88 21 августа 2015, 16:44

      Из инвалидной коляски писать так удобно, что у тебя понос словесный случился?

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 21 августа 2015, 12:41

      грустно это все, даже несмотря на то, что Федя очень добавил. сборная-импотент, как и весь российский футбол, собственно

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