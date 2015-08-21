Мостовой: «Смолов – лучший российский нападающий»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, комментируя победу «Краснодара» над «Зенитом» (2:0) в матче РФПЛ, назвал форварда «быков» Федора Смолова лучшим российским нападающим.

«Чтобы нормально сыграть против лидера нужно, во-первых, перекрыть его ведущих игроков. Ну а во-вторых, - использовать свои козыри. У «быков» есть нормальные нападающие. Тот же Смолов, например, уже в прошлом сезоне проявил себя в «Урале». И сейчас является №1 среди российских нападающих. Полагаю, что именно на него будет сделана ставка в ближайшем отборочном матче против сборной Швеции, поскольку он может сыграть и в центре, и с краю. У Федора есть хорошая скорость, дриблинг, за счет чего он способен обыграть соперника», - сказал Мостовой.