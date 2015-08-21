«Эвертон» продолжает переговоры относительно трансфера Ярмоленко

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко все ближе к переходу в английский «Эвертон». Официальные представители мерсадийского клуба отправились в Монако, где проведут переговоры с президентом «Динамо» Игорем Суркисом по трансферу 25-летнего украинца.

Сообщается, что в переходе Ярмоленко заинтересован главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес, который был впечатлен игрой футболиста в матчах киевлян против ливерпульцев в Лиге Европы.

Предполагаемая сумма трансфера может составить 14, 5 миллиона фунтов стерлингов.