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    Бубнов: «Что вы прицепились к антирекорду Акинфеева?»

    Эксперт Александр Бубнов считает, что в антирекорде голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов необходимо винить линию обороны команды.

    «Да что журналисты прицепились к рекорду Акинфеева? Ну пропускает он 30 матчей в Лиге чемпионов, и что дальше? Он что, в одиночку ляпы каждый раз совершает? Если бы он пропускал как на чемпионате мира в Куябе с корейцами — тогда да, можно говорить. Но здесь же вся оборона ЦСКА причастна к результату. Если они и дальше так будут играть, то и 50 матчей подряд можно пропускать», - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.08.2015 07:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 августа 2015, 12:18

      И тем не менее, очень много Конифей дырявит, когда бы мог мячи тащить...

      0
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      Рейтинг: +12

      СПАРТАК1981 21 августа 2015, 11:52

      дырка

      0
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      Рейтинг: +11

      Ftg 21 августа 2015, 11:03

      Согласен с Бубновым Акинфу козлом отпущения сделали :)

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 августа 2015, 09:59

      Буба прав. Для остальных наших вратарей просто сыграть в ЛЧ 30 матчей уже станет достижением.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 21 августа 2015, 09:48

      Банальная правда! Бубнов в точку попал!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 августа 2015, 08:30

      Бубнов совершенно прав. Сухая статистика ничего не говорит о качестве игры вратаря.

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      Рейтинг: +379

      ABir 21 августа 2015, 08:24

      Пора менять девочек

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ABir 21 августа 2015, 08:27

      Ну, не вам со дна такое предлагать армейцам.
      Вы и в личной встрече бледненько смотрелись, и о Лиге Чемпионов вам только мечтать позволяется. Ишь, расчирикались со своего постоянно-шестого места. Скромнее следует быть, спартаковцы.

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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ФК Зенит всея Руси 21 августа 2015, 08:32

      Пусть лучше ещё один стадион построят. Со строительством у них как-то лучше получается... :-)))))

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > ФК Зенит всея Руси 21 августа 2015, 10:41

      Слышь зенитовец, когда лиммит на нерусь совсем ужесточат к чемпионату мира, спартак и динамо сново будут во главе.

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      Рейтинг: +10

      just_ham > IVAN53 21 августа 2015, 12:25

      Зато после скорее всего вообще отменят

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      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 > ФК Зенит всея Руси 21 августа 2015, 12:29

      Ну и не зинитовцам уж точно не следует говорить о ЛЧ. С бюджетом, который превышает даже некоторые ведущие европейскийе топ-клубы, постоянно застревать в на 3 месте в группе - смешно и позорно. Скромнее надо быть, а то стремно как то читать подобные комментарии

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