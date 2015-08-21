Бубнов: «Что вы прицепились к антирекорду Акинфеева?»

Эксперт Александр Бубнов считает, что в антирекорде голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов необходимо винить линию обороны команды.

«Да что журналисты прицепились к рекорду Акинфеева? Ну пропускает он 30 матчей в Лиге чемпионов, и что дальше? Он что, в одиночку ляпы каждый раз совершает? Если бы он пропускал как на чемпионате мира в Куябе с корейцами — тогда да, можно говорить. Но здесь же вся оборона ЦСКА причастна к результату. Если они и дальше так будут играть, то и 50 матчей подряд можно пропускать», - сказал Бубнов.