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    Бельханда близок к переходу в «Марсель»

    Полузащитник киевского «Динамо» Юнес Бельханда прибыл в Марсель, чтобы подписать контракт с местным одноименным клубом. Стороны уже достигли договоренности о трансфере футболиста и в ближайшее время марокканец должен поставить свою подпись под контрактом с «Марселем».

    Инициатором приглашения Бельханда стал новый главный тренер французской команды Мичел, который давно следил за выступлениями центрального хавбека. Сам футболист не раз высказывал пожелание покинуть Украину в текущее трансферное окно.

    Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 9 миллионов евро, а в 2013-м году Бельханда перешел в «Динамо» из «Монпелье» за компенсацию в размере 8.5 миллионов.

    Источник: sport.ua

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    21.08.2015 06:33
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