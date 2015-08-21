Бельханда близок к переходу в «Марсель»

Полузащитник киевского «Динамо» Юнес Бельханда прибыл в Марсель, чтобы подписать контракт с местным одноименным клубом. Стороны уже достигли договоренности о трансфере футболиста и в ближайшее время марокканец должен поставить свою подпись под контрактом с «Марселем».

Инициатором приглашения Бельханда стал новый главный тренер французской команды Мичел, который давно следил за выступлениями центрального хавбека. Сам футболист не раз высказывал пожелание покинуть Украину в текущее трансферное окно.

Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 9 миллионов евро, а в 2013-м году Бельханда перешел в «Динамо» из «Монпелье» за компенсацию в размере 8.5 миллионов.