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    Владелец ПАОКа помогает «Ростову» закрыть долги

    Владелец греческого ПАОКа российский бизнесмен Иван Саввиди помогает "Ростову" погасть долги. Бизнесмен перечислил клубу транш в 100 миллионов рублей. Помощь оформлена в виде 12-процентного займа. Саввиди был владельцем «Ростова» в 2002–2005 годах. При нем клуб обрел нынешнее название, отказавшись от исторического «Ростсельмаш». При Саввиди ростовчане вышли в финал Кубка России-2003.

    "Это соответствует действительности, но думаю, что информацию должны давать действующие управленцы клуба. Да, я перечислил им 100 миллионов рублей. Сложно говорить, возможна ли дальнейшая помощь с моей стороны. Мы и так им Нобоа отдали по цене почти в два с половиной раза меньше, чем он стоил. Плюс эти 100-миллионные вложения. А дальше посмотрим. Но у нас и так большие задачи по гандболу, и мы не можем распыляться", - сказал Саввиди.

    Источник: Известия

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    21.08.2015 06:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      Barclays05 21 августа 2015, 10:03

      Так Саввиди он или Саввидиди?

      0
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      ...
      Рейтинг: +37

      8-Gattuso-8 > Barclays05 21 августа 2015, 10:41

      Анжи в ФНЛ

      0
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