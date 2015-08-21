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    У Карадениза подозревают сотрясение мозга

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о состоянии полузащитника Гекдениза Карадениза. Футболист повредил голову во время матча против «Работничков» (1:1) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

    «Я задержался в раздевалке, поскольку смотрел, как оказывается медицинская помощь Гекденизу Караденизу. Ничего хорошего сказать не могу – у него подозрение на сотрясение мозга», - сообщил Билялетдинов.

    Травму Карадениз получил в столкновении с голкипером соперника, когда забивал гол. Сразу после этого полузащитник покинул поле.

    Источник: Sports.ru

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    21.08.2015 01:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 21 августа 2015, 14:44

      Здоровья,Черномору!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +151

      Niepel 21 августа 2015, 08:40

      Жалко турка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 21 августа 2015, 08:36

      Здоровья.

      0
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