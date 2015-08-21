У Карадениза подозревают сотрясение мозга

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о состоянии полузащитника Гекдениза Карадениза. Футболист повредил голову во время матча против «Работничков» (1:1) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

«Я задержался в раздевалке, поскольку смотрел, как оказывается медицинская помощь Гекденизу Караденизу. Ничего хорошего сказать не могу – у него подозрение на сотрясение мозга», - сообщил Билялетдинов.

Травму Карадениз получил в столкновении с голкипером соперника, когда забивал гол. Сразу после этого полузащитник покинул поле.