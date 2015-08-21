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    Джилардино договорился с «Палермо»

    Нападающий «Гуанчжоу Эвергранд» Альберто Джилардино может вернуться в Италию. О договоренности с футболистом рассказал президент «Палермо» Маурицио Дзампарини.

    «Альберто согласился перейти в «Палермо». Он согласовал условия контракта, а мы сейчас решаем последние вопросы с «Гуанчжоу», - порадовал поклонников клуба Дзампарини.

    Президент также рассказал о других трансферных успехах и неудачах «Палермо».

    «В последнее время я часто искал футболистов в Испании. За Серхио Араухо я предложил «Лас-Пальмасу» 12 миллионов евро, что очень много. Кроме того, мне удалось договориться с «Чезеной» по Грегору Дефрелю, однако игрок выбрал «Сассуоло», не знаю по какой причине».

    Источник: Football

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    21.08.2015 01:26
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