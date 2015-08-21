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    Павлюченко назвал Бубнова и Ловчева психически ненормальными

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко сказал все, что он думает о футбольных экспертах Евгении Ловчеве и Александре Бубнове.

    «Вы знаете, для меня Бубнов — пустое место. Я никогда его не слушаю, хотя в первое время иногда обращал внимание. Я просто понял, что это психически ненормальный человек. Для меня его мнение ничего не значит. Если брать Бубнова или Ловчева, то можно назвать их клоунами. Клоунами российского футбола. Над ними же все смеются. Можно всегда прочитать их интервью, поднять себе настроение. А по сути, это психически ненормальные люди. Больше не хочу о них говорить», - не стесняется в выражениях футболист.

    Также Павлюченко рассказал, чье мнение для него имеет значение.

    «Если меня критикует моя семья, мои друзья, мои родители, то я их слушаю. Могу прислушаться, согласиться. Но если меня критикуют те, кто просто получает за это деньги, то я прислушиваться к их мнению не собираюсь. В том числе, к мнению вышеназванных персонажей. Я не обращаю на них внимание».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.08.2015 01:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 21 августа 2015, 11:14

      Он прислушивается к семье, друзьям, родителелям.... а к тренеру этот Осел прислушивается?

      0
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 21 августа 2015, 11:01

      Истерика...

      -1
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      Рейтинг: +17

      keks 05 21 августа 2015, 10:57

      а сами вы кто выдали одно Евро на кураже выдали один сезон в англии и все пдц легенды

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 августа 2015, 10:34

      МНОГО НА СЕБЯ ВЗЯЛ РОМА! СМОТРИ ШТАНЫ ЛОПНУТ!

      0
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      Рейтинг: +12

      bomba+ 21 августа 2015, 10:04

      Роман,а если Вас будут критиковать болельщики с огромным стажем и что-то понимающие в футболе?Вы тоже будете обижаться?Вы себя считаете нападающим,но забиваете крайне мало.Забивайте по 15-18 голов за сезон и Вас будут носить на руках!!!

      1
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      Рейтинг: +9

      Рубик Кубик 21 августа 2015, 08:48

      Деревяшка обиделась на легенд.

      0
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      Рейтинг: +16

      suhow6 21 августа 2015, 08:45

      правильно они все говорят... они были лучшие в свое время

      0
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      Рейтинг: +151

      Niepel 21 августа 2015, 08:38

      Да, тебе "спящий" до них ещё спать и спать! Эти ребята - бойцы были, не то, что ты - "капустособиратель",

      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 21 августа 2015, 08:34

      Не любит Рома легенд спартаковского клуба.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 августа 2015, 08:23

      С Бубновым или Ловчевым можно соглашаться или не соглашаться, но вот ставить им диагнозы в области психиатрии, не имея об этой области медицины ни малейшего представления, способен только клоун в бутсах!

      -1
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      Рейтинг: +21

      PetersGol > cska-62 21 августа 2015, 08:38

      Браво!

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