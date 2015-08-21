Павлюченко назвал Бубнова и Ловчева психически ненормальными

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко сказал все, что он думает о футбольных экспертах Евгении Ловчеве и Александре Бубнове.

«Вы знаете, для меня Бубнов — пустое место. Я никогда его не слушаю, хотя в первое время иногда обращал внимание. Я просто понял, что это психически ненормальный человек. Для меня его мнение ничего не значит. Если брать Бубнова или Ловчева, то можно назвать их клоунами. Клоунами российского футбола. Над ними же все смеются. Можно всегда прочитать их интервью, поднять себе настроение. А по сути, это психически ненормальные люди. Больше не хочу о них говорить», - не стесняется в выражениях футболист.

Также Павлюченко рассказал, чье мнение для него имеет значение.

«Если меня критикует моя семья, мои друзья, мои родители, то я их слушаю. Могу прислушаться, согласиться. Но если меня критикуют те, кто просто получает за это деньги, то я прислушиваться к их мнению не собираюсь. В том числе, к мнению вышеназванных персонажей. Я не обращаю на них внимание».