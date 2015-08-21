Ангеловски: «Ничья с «Рубином» для нас сродни победе»

Главный тренер «Работничков» Игор Ангеловски рассказал о своих впечатлениях от игры с «Рубином» (1:1) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Наставник македонцев доволен результатом.

«Мы играли против «Рубина», очень сильной команды, обладающей хорошим составом. 30 минут мы играли вдесятером. Но наши футболисты показали характер, доказали, что являются игроками высокого качества», - говорит Ангеловски.

Тренер обещает, что в ответном матче его команда будет еще сильнее.

«Мы играли не оптимальным составом, но Ильевски и Тройчевски, пропустившие сегодняшнюю встречу, через неделю смогут выйти на поле, так что мы будем еще сильнее».

«Приложим все необходимые усилия для того, чтобы выйти в групповой турнир Лиги Европы. Да, мы сегодня сыграли вничью, но этот результат для нас сродни победе», – подвел итог Ангеловски