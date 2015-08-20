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    Лига Европы. «Саутгемптон» играет вничью с «Мидтьюлландом» и другие результаты

    Сыграны последние матчи сегодняшнего игрового дня в Лиге Европы.

    «Саутгемптон» дома не сумел справится с «Мидтьюлландом», а польский «Лех» и чешская «Виктория» одержали крупные победы в родных стенах на «Видеотоном» и «Войводиной» соответсвенно.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи.

    «Виктория» (Чехия) – «Войводина» (Сербия) 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Копик, 25; 2:0 – Ванек, 51; 3:0 – Копик, 82.

    «Лех» (Польша) – «Видеотон» (Венгрия) 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Линетти, 11; 2:0 - Томалла, 57; 3:0 – Тралка, 68.

    «Саутгемптон» (Англия) – «Мидтьюлланд» (Норвегия) 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 - Спарв, 45; 1:1 – Родригес (с пенальти), 56.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 23:53
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