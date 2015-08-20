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    Кононов: «Забили достаточно»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов дал интервью после победного матча против ХИК (5:1) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

    «Игра нам удалась, удалось и забить достаточно мячей. Всеми игроками я доволен. Но не будем сбрасывать со счетов второй матч. Хоть счет и комфортный, но мы будем готовиться к ответному матчу основательно», - говорит Кононов.

    Голом, который решил исход встречи, наставник «быков» считает четвертый мяч в ворота гостей, забитый Вандерсоном.

    «Несмотря на счет, ХИК – непростая команда. Игра была быстрой, все было на волоске. Либо мы забьем больше, либо соперник сравняет счет. Во втором тайме нам уже удалось переломить ход матча. Переломный мяч, на мой взгляд, был четвертый, а не третий».

    Источник: Sports.ru

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    20.08.2015 23:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 21 августа 2015, 08:35

      Отлично.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 августа 2015, 08:28

      А ведь эти афрофинны играют в весёлый футбол. Если не готовиться к ответной встрече, то они могут несколько мячей забить кубанцам запросто. Впрочем, и пропустить тоже... По классу "Краснодар" всё-таки выше.

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