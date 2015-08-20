Лига Европы. «Боруссия» одерживает сверхволевую победу над «Оддом» и другие результаты

Еще три встречи раунда плей-офф Лиги Европы подошли к концу.

Дортмундская «Боруссия», проигрывая со счетом 3:0 уже к 22-ой минуте, сумела забить четыре мяча и обыграть норвежский «Одд». Победный гол на счету Генриха Мхитаряна.

В других матчах «Бордо» обыграл «Кайрат», а «Белененсеш» справился с «Альтахом».

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи.

«Бордо» (Франция) – «Кайрат» (Казахстан) 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хазри, 27.

«Одд» (Норвегия) – «Боруссия» Д (Германия) 3:4 (3:1)

Голы: 1:0 – Самуэльсен, 2; Нордквелле, 20; 3:0 – Рууд, 22; 3:1 – Обамеянг, 34; 3:2 – Кагава, 47; 3:3 – Обамеянг, 77; 3:4 – Мхитарян, 85.

«Альтах» (Австрия) – «Белененсеш» (Португалия) 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Каэйру, 13.