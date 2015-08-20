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    Лига Европы. «Боруссия» одерживает сверхволевую победу над «Оддом» и другие результаты

    Еще три встречи раунда плей-офф Лиги Европы подошли к концу.

    Дортмундская «Боруссия», проигрывая со счетом 3:0 уже к 22-ой минуте, сумела забить четыре мяча и обыграть норвежский «Одд». Победный гол на счету Генриха Мхитаряна.

    В других матчах «Бордо» обыграл «Кайрат», а «Белененсеш» справился с «Альтахом».

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи.

    «Бордо» (Франция) – «Кайрат» (Казахстан) 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хазри, 27.

    «Одд» (Норвегия) – «Боруссия» Д (Германия) 3:4 (3:1)

    Голы: 1:0 – Самуэльсен, 2; Нордквелле, 20; 3:0 – Рууд, 22; 3:1 – Обамеянг, 34; 3:2 – Кагава, 47; 3:3 – Обамеянг, 77; 3:4 – Мхитарян, 85.

    «Альтах» (Австрия) – «Белененсеш» (Португалия) 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Каэйру, 13.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 23:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +42

      Onlyreven 21 августа 2015, 09:37

      Чтобы болеть за Дортмунд, под рукой всегда должен быть валидол))

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 20 августа 2015, 23:44

      ЭТОТ ГОД МХИТАРЯН НАЧАЛ ХОРОШОЮ ПОРА СТАНОВИТСЯ ЗВЕЗДОЙ ...А НЕ ПОДАЮЩИМ НАДЕЖДЫ

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      Рейтинг: +34

      spartak_oren_56 20 августа 2015, 23:35

      СУМАСШЕДШАЯ ИГРА, БЛИН ПОДКЛЮЧИЛ В ЭТОМ ГОДУ ВСЕ СПОРТИВНЫЕ КАНАЛЫ И ВСЁ РАВНО СМОТРЕЛ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМПИОНАТ НЕМЕЦКИЙ ГДЕ БУДУТ ПОКАЗЫВАТЬ, ВСЕХ БОЛЕЛ БОРУССИИ С ПОБЕДОЙ ЭТО БЫЛО СУПЕР!

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      Рейтинг: +42

      Onlyreven > spartak_oren_56 21 августа 2015, 09:35

      К сожалению, в этом сезоне ни один российский канал не показывает бундеслигу. Смотреть можно через laola1.tv или сопку.
      PS. А вот французский чемпионат зачем то показывают

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