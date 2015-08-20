Лига Европы. «Атлетик» проигрывает «Жилине», «Карабах» обыгрывает «Янг Бойз» и другие результаты

Подошли к концу очередные встречи раунда плей-офф Лиги Европы.

«Атлетик» из Бильбао, ведя 0:2 после первого тайма, уступил словацкой «Жилине». «Карабах» сумел в гостях обыграть «Янг Бойз».

Также отметим гол Робина Ван Перси, который на последней минуте принес победу «Фенербахче» в матче с «Атромитосом».

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи.

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Карабах» (Азербайджан) 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Алмейда, 67.

«Атромитос» (Греция) – «Фенербахче» (Турция) 0:1 (0:0)

Голы:0:1 – Ван Перси, 90.

«Стяуа» (Румыния) – Русенборг (Новергия) 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Миккелсен, 61; 0:2 – Хелланд, 67; 0:3 - Йенсен, 90.

«Жилина» (Словакия) – «Атлетик» (Испания) 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Мерино; 0:2 – Сола; 1:2 – Паур, 66; 2:2 - Виллиам, 77; 3:2 - Виллиам, 90.