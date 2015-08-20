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    Лига Европы. «Атлетик» проигрывает «Жилине», «Карабах» обыгрывает «Янг Бойз» и другие результаты

    Подошли к концу очередные встречи раунда плей-офф Лиги Европы.

    «Атлетик» из Бильбао, ведя 0:2 после первого тайма, уступил словацкой «Жилине». «Карабах» сумел в гостях обыграть «Янг Бойз».

    Также отметим гол Робина Ван Перси, который на последней минуте принес победу «Фенербахче» в матче с «Атромитосом».

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи.

    «Янг Бойз» (Швейцария) – «Карабах» (Азербайджан) 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Алмейда, 67.

    «Атромитос» (Греция) – «Фенербахче» (Турция) 0:1 (0:0)

    Голы:0:1 – Ван Перси, 90.

    «Стяуа» (Румыния) – Русенборг (Новергия) 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Миккелсен, 61; 0:2 – Хелланд, 67; 0:3 - Йенсен, 90.

    «Жилина» (Словакия) – «Атлетик» (Испания) 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мерино; 0:2 – Сола; 1:2 – Паур, 66; 2:2 - Виллиам, 77; 3:2 - Виллиам, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 23:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      mahir766 21 августа 2015, 18:02

      малодец карабах.просто нужно спокойно играть ответный матч и пройти в груповую часть, второй год подрят.

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      Рейтинг: +16

      suhow6 21 августа 2015, 08:49

      Атлетик вообще удивил. барсу как рвал, уже сдулся

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 августа 2015, 23:36

      Карабаху и Жилине удачи

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 20 августа 2015, 23:15

      Атлетик, что с тобой?

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