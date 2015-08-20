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    Лига Европы. «Рубин» сыграл с «Работничками» вничью

    В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы казанский «Рубин» сыграл вничью с македонскими «Работничками». Единственный гол казанцев в этой бедной на опасные моменты встрече забил на 67-ой минуте Гекдениз Карадениз. Избежать поражения хозяевам удалось благодаря голу Ристевски на 84-ой минуте.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч.

    «Работнички» (Македония) – «Рубин» (Россия) 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    «Работнички»: Божиновски (Шишковски, 90+4), Ристевски, Илиевски, Чикарски, Силяновски, Маркоски, Петрович, Йовановски (Ристовски, 69), Вуйчич, Алтипармаковски, Чума (Найдовски, 85).

    «Рубин»: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Кузьмин, Камболов, Карадениз (Батов, 71), Благо, Оздоев, Эдуардо (Кисляк, 81), Билялетдинов (Портнягин, 58), Канунников.

    Голы: 0:1 – Карадениз, 67; 1:1 - Ристевски, 84.

    Предупреждения: Петрович, 21; Камболов, 29; Чума, 37; Кузьмин, 48; Петрович, 53; Батов, 76.

    Удаления: Петрович, 53.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 22:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +12

      stud123 27 августа 2015, 20:31

      Это ваще не комманда!!!!!Это стадо какоето((((

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 21 августа 2015, 11:20

      Краснодар обрадовал, а Казань расстроила. и куда делся Рубин, который Барселону обыгрывал и дважды честно, в отличии от ЦСКА, чемпионом страны был.

      1
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      Рейтинг: +295

      dudarik 21 августа 2015, 10:33

      Рубин вообще никакой....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      zullluz 21 августа 2015, 10:14

      Беляш не работает. Грустно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      рже 21 августа 2015, 08:23

      heсапано

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      301ый спартанец 21 августа 2015, 06:50

      Грибы

      0
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      Рейтинг: +61

      badryashev 21 августа 2015, 06:26

      До слез обидно за такую игру Рубина.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 21 августа 2015, 06:01

      Ничего, Рубин ещё может собраться. Сезон длинный, наберут физику, сыграются.
      Удачи в ответке!

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 21 августа 2015, 05:18

      Рубину очень повезло со жребием, а толку? В былые годы этих Работничков не глядя прошли бы, а сейчас реально переживать надо пройдут или нет. Помнится вдесятером Атлетико в Мадриде 0:2 обыгрывали, а сейчас Работничков не в силах пройти, что сделали с любимой командой?

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      Рейтинг: +10

      AndryBoy9 21 августа 2015, 00:55

      Ребят мне кажется или посещаемость сайта после перехода с соккера на бомбардир многократно снизилась?раньше под примерно такой новостью было бы минимум 60-70 коментов,а сейчас 6-7,и то еле еле.

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