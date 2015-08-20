Лига Европы. «Рубин» сыграл с «Работничками» вничью

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы казанский «Рубин» сыграл вничью с македонскими «Работничками». Единственный гол казанцев в этой бедной на опасные моменты встрече забил на 67-ой минуте Гекдениз Карадениз. Избежать поражения хозяевам удалось благодаря голу Ристевски на 84-ой минуте.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч.

«Работнички» (Македония) – «Рубин» (Россия) 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

«Работнички»: Божиновски (Шишковски, 90+4), Ристевски, Илиевски, Чикарски, Силяновски, Маркоски, Петрович, Йовановски (Ристовски, 69), Вуйчич, Алтипармаковски, Чума (Найдовски, 85).

«Рубин»: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Кузьмин, Камболов, Карадениз (Батов, 71), Благо, Оздоев, Эдуардо (Кисляк, 81), Билялетдинов (Портнягин, 58), Канунников.

Голы: 0:1 – Карадениз, 67; 1:1 - Ристевски, 84.

Предупреждения: Петрович, 21; Камболов, 29; Чума, 37; Кузьмин, 48; Петрович, 53; Батов, 76.

Удаления: Петрович, 53.