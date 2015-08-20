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    Лехкосуо: «Вместо второго пенальти в наши ворота должна была быть карточка за симуляцию»

    Главный тренер ХИК Мика Лехкосуо побощался с журналистами после разгромного поражения от «Краснодара» (5:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. По мнению наставника решающим стал гол Федора Смолова с пенальти, который был назначен несправедливо.

    «Решения арбитра мне непонятны. Когда он назначил второй пенальти в наши ворота, там должна была быть жёлтая карточка за симуляцию. Атака «Краснодара» и так очень сильна и не нуждается в помощи судьи. Этот третий гол стал решающим. После него мы уже не могли играть так хорошо, как могли бы», - поведал Лехкосуо.

    Также тренер пожаловался на долю невезения.

    «В целом я не был удивлен атакующим стилем игры «Краснодара». Но мы тоже много атаковали, однако нам не везло. Мы один раз попали даже в штангу, мы так же много атаковали, как защищались».

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2015 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      johnny983 21 августа 2015, 08:24

      Да там и первый пеналь не стоило назначать.

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 20 августа 2015, 23:11

      Быстров не симулировал, он как обычно упал, не справившись с собственной скоростью. Но и пенальти там не было, тут финн прав. Если бы не судья, игра закончилась бы 2:1, потому что играл Краснодар плоховато. И все сегодняшние восторги пользователей этого сайта мне просто смешны.

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