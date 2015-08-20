Лехкосуо: «Вместо второго пенальти в наши ворота должна была быть карточка за симуляцию»

Главный тренер ХИК Мика Лехкосуо побощался с журналистами после разгромного поражения от «Краснодара» (5:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. По мнению наставника решающим стал гол Федора Смолова с пенальти, который был назначен несправедливо.

«Решения арбитра мне непонятны. Когда он назначил второй пенальти в наши ворота, там должна была быть жёлтая карточка за симуляцию. Атака «Краснодара» и так очень сильна и не нуждается в помощи судьи. Этот третий гол стал решающим. После него мы уже не могли играть так хорошо, как могли бы», - поведал Лехкосуо.

Также тренер пожаловался на долю невезения.

«В целом я не был удивлен атакующим стилем игры «Краснодара». Но мы тоже много атаковали, однако нам не везло. Мы один раз попали даже в штангу, мы так же много атаковали, как защищались».