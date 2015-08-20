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    Лига Европы. «Краснодар» разгромил ХИК

    В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Краснодар» крупно обыграл ХИК.

    Начало разгрому было положено на восьмой минуте, когда Ояла срезал мяч в свои ворота после подачи углового. Уже через две минуты гостей из Финляндии постигло новое несчастье, на этот раз – в виде пенальти. Мамаев уверено пробил с точки – 2:0 уже к десятой минуте. Вскоре ударную двухминутку выдал сам ХИК: на 16-ой минуте Зенели не сумел реализовать пенальти, а на 18-ой Баах отыграл один мяч после подачи углового.

    В начале второго тайма судья назначил третий одиннадцатиметровый – снова в ворота ХИКа. Его реализовал Смолов – 3:1. На 61-ой минуте краснодарцы разыграли блестящую комбинацию, завершил которую точный удар Вандерсона. Через три минуты очередной мяч в сетку ворот ХИКа направил Газинский, поставив точку в матче – 5:1.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч.

    «Краснодар» (Россия) – ХИК (Финляндия) 5:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

    «Краснодар»: Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Петров, Мамаев, Газинский, Ахмедов (Ари, 58), Быстров (Вандерсон, 58), Смолов (Торбинский, 74).

    ХИК: Эрдунд, Хейккинен, Ояла, Баах (Хейкилля, 60), Менди (Малоло, 84), Шуллер, Мусси, Танака (Колехмайнен, 22), Зенели, Пейпонен, Яллоу.

    Голы: 1:0 – Ояла (в свои ворота), 8; 2:0 – Мамаев (с пенальти), 10; 2:1 – Баах, 18; 3:1 – Смолов (с пенальти), 57; 4:1 – Вандерсон, 61; 5:1 – Газинский, 64.

    Предупреждения: Быстров, 43; Пейпонен, 56; Яллоу, 56; Мусси, 56;

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 21:54
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 21 августа 2015, 09:26

      Единственные за кого спокоен так это быки. крепкая играющая команда и уровень лиги европы как раз им подходит. думаю четвертьфинал плейофф по зубам. ну или 1/8 минимум

      0
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      Рейтинг: +74

      Linxform > feel_this_sheet 21 августа 2015, 09:40

      Матч против ХИКа не слишком показателен. ХИК с такой игрой даже в пердиве нашем не был бы в числе лидеров.
      А вот матч против Зенита как раз настраивает на положительный лад - уж слишком паршиво Краснодар начинал сезон. Но похоже команда начинает набирать ход.

      0
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      Рейтинг: +49

      НскМужик > feel_this_sheet 21 августа 2015, 18:47

      Так у нас ни одной команды уровня ЛЧ нет. А Краснодар да, молодцы.

      0
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      Рейтинг: +77

      dguda 21 августа 2015, 08:50

      Нашли с кем играть, дворовая команда.

      0
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      Рейтинг: +10

      Furqat071 21 августа 2015, 08:40

      Eeee gap yo zor bolla

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 21 августа 2015, 08:20

      С победой!Молодцы "Быки"!Так держать!

      1
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      Рейтинг: +8

      Ronaldo1992 21 августа 2015, 00:57

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 21 августа 2015, 00:30

      Молодцы парни!!!

      -2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 августа 2015, 23:49

      Крассавцы, просто супер!

      0
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      Рейтинг: +8

      jurjs 20 августа 2015, 23:12

      Краснодар ,красавцы!!!! Так держать!!!!! Где можно купить майку Краснодара ?

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      Рейтинг: +354

      REDAT > jurjs 21 августа 2015, 08:37

      Я видел в больших МАГНИТАХ, там продается шарфики, футболки "Краснодара"!

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      Рейтинг: +74

      Linxform > jurjs 21 августа 2015, 09:35

      ОФФ: Во время трансляции матча на Суперкубок Испании между Барсой и Атлетиком на трибуне показали пацана в майке ЦСКА. )))

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 августа 2015, 23:11

      Молодцы, порадовали

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 20 августа 2015, 23:08

      Игра удачно сложилась, да и Хойоко (не знаю почему журналисты говорят Хик) - соперник хлипкий. Так что эти 5:1 (равно как и победа над тупостью в лице нынешнего Зенита) еще не говорят о прогрессе Краснодара. Посмотрим как сыграют с настоящими командами в группе ЛЕ, тогда и можно будет что-то сказать о классе Краснодара.

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      Рейтинг: +40

      Oleg-7 > Neuturungal 21 августа 2015, 01:44

      по моему Краснодар доказал еще в прошлом сезоне, но уровня игры на таком уровне просто не хватило

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