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    Лига Европы. Минское «Динамо» обыгрывает «Зальцбург» и другие результаты

    Завершились три встречи раунда плей-офф Лиги Европы.

    Минское «Динамо» в домашнем матче забило два безответных гола в ворота «Зальцбурга», румынская «Астра» в результативном матче одолела голландский АЗ, а «Габала» и «Панатинаикос» голов не забили.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи

    «Астра» (Румыния) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) 3:2 (3:2)

    Голы: 0:1 – Хенриксен, 11; 0:2 – Янссен, 13; 1:2 – Болдрин, 25; 2:2 – Алибек, 41; 3:2 – Дандя, 45

    «Габала» (Азербайджан) – «Панатинаикос» (Греция) 0:0 (0:0)

    «Динамо» (Беларусь) - «Зальцбург» (Австрия) 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 - Раасадкин, 57; 2:0 - Адамович, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 21:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      FK ADIGA 20 августа 2015, 21:58

      Боруссию кто смотрит?))))))))))))))

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      Рейтинг: +15

      K@p@ny3 20 августа 2015, 21:37

      Динамо просто супер.Обыграли команду и по классу и по бюджету гораздо выше.Вот что значит отдача и желание побеждать!!!

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