Балотелли ждет результатов «Лацио» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

«Лацио» и «Ливерпуль» практически договорились об аренде нападающего Марио Балотелли, однако пока нет согласия самого игрока на этот переход.

Сообщается, что Балотелии согласен играть за «Лацио» только в том случае, если римляне пробьются в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч раунда плей-офф между «Лацио» и «Байером» завершился победой итальянцев со счетом 1:0, так что вероятность этого трансфера велика. Ответный матч пройдет в среду в Германии.

Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс ясно дал понять, что Балотелли не входит в его планы на этот сезон, и предложил футболисту заняться поисками нового места работы.