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    Сандро – игрок «Ювентуса»

    «Порту» официально объявил об успешном завершении сделки по трансферу защитника Алекса Сандро в «Ювентус».

    Покупка 24-летнего бразильца обошлась туринскому клубу в 26 миллионов евро.

    Источник: Sports.ru

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    20.08.2015 19:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Abdulaziz8888 21 августа 2015, 07:09

      в бразилии хорошие защитники...посмотрим...

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 августа 2015, 22:47

      Удачи в ЮВЕ, 26 млн немалые деньги за защитника

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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 20 августа 2015, 22:09

      Добро пожаловать!)

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