Сандро – игрок «Ювентуса»

в бразилии хорошие защитники...посмотрим...
«Порту» официально объявил об успешном завершении сделки по трансферу защитника Алекса Сандро в «Ювентус».
Покупка 24-летнего бразильца обошлась туринскому клубу в 26 миллионов евро.
«Порту» официально объявил об успешном завершении сделки по трансферу защитника Алекса Сандро в «Ювентус».
Покупка 24-летнего бразильца обошлась туринскому клубу в 26 миллионов евро.
в бразилии хорошие защитники...посмотрим...
Удачи в ЮВЕ, 26 млн немалые деньги за защитника
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