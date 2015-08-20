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    Льоренте может перейти в «Севилью» уже сегодня

    Трансфер нападающего Фернандо Льоренте из «Ювентуса» в «Севилью» может быть оформлен уже сегодня.

    Заинтересованным сторонам осталось обсудить некоторые детали этой сделки. «Севилья» хочет взять футболиста в аренду на год с полной компенсацией его зарплаты, которая составляет четыре с половиной миллиона евро за сезон. «Ювентус», в свою очередь, предпочел бы продать Льоренте, однако при отсутствии иных вариантов готов согласиться и на аренду.

    В прошлом сезоне испанец 31 раз выходил на поле в Серии А и забил в этих играх семь мячей.

    Источник: Football

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    20.08.2015 19:00
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