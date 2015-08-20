Йоветич: «В Манчестере у меня было немало проблем»

Новичок «Интера» полузащитник Стеван Йоветич признался, что с самого начала его пребывания в «Манчестер Сити» он столкнулся с проблемами.

«Это все началось сразу. Даже когда я играл хорошо, тренер (Мануэль Пеллегрини – прим. bombardir.ru) все равно меня менял. Но я по прежнему отдавался игре без остатка. Сейчас у меня есть возможность показать, каким игроком я являюсь на самом деле.

После первого года в Англии я знал, что я останусь, однако потом дела пошли не лучшим образом, я стал меньше играть и решил уйти. К тому же меня исключили из заявки на Лигу чемпионов.

Я стал сильнее в Манчестере, в первую очередь ментально, и я докажу это на поле», – рассказал черногорец.