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    Йоветич: «В Манчестере у меня было немало проблем»

    Новичок «Интера» полузащитник Стеван Йоветич признался, что с самого начала его пребывания в «Манчестер Сити» он столкнулся с проблемами.

    «Это все началось сразу. Даже когда я играл хорошо, тренер (Мануэль Пеллегрини – прим. bombardir.ru) все равно меня менял. Но я по прежнему отдавался игре без остатка. Сейчас у меня есть возможность показать, каким игроком я являюсь на самом деле.

    После первого года в Англии я знал, что я останусь, однако потом дела пошли не лучшим образом, я стал меньше играть и решил уйти. К тому же меня исключили из заявки на Лигу чемпионов.

    Я стал сильнее в Манчестере, в первую очередь ментально, и я докажу это на поле», – рассказал черногорец.

    Источник: Football Italia

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    20.08.2015 18:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 20 августа 2015, 20:12

      В себя поверил

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