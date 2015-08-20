Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарсания: «Кокориным интересуется ПСЖ»

    Бывший спортивный директор московского «Динамо» Константин Сарсания заявил, что нападающий клуба Александр Кокорин находится на карандаше у парижского «ПСЖ».

    «От своих знакомых, которые связаны с международным футбольным рынком, слышу, что «Манчестер Юнайтед» действительно заинтересован в приобретении Кокорина. Более того, его хотят видеть у себя и некоторые другие европейские клубы, в частности, «ПСЖ». Как будут дальше развиваться события, предсказать не берусь. Если будет предложение, которое устроит «Динамо», расставание вполне реально», – сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2015 16:43
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 20 августа 2015, 23:08

      Бред,он в Росии может играть и то из за лимита,какой ПСЖ,какой Манчестер,очнитесь,он никакой нап и лентяй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Алекс1991 20 августа 2015, 23:00

      Да замучили пускать слухи не МЮ не Тоттенхэму не ПСЖ он нафиг не нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Серж24 20 августа 2015, 22:23

      я конечно понимаю вашу...ненависть к нашим футболистам...но по факту я наблюдал за кокориным и в сборной и в динамо....и мое мнение на него очень редко играют...а футболист он очень хороший...лучший нап в россии это точно....если я не прав то скажите кто лучше?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      NEOn13 20 августа 2015, 21:11

      ни кому он не нужен , не надо Ля-Ля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      suhow6 20 августа 2015, 18:50

      снова здарова. смешно уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Незарегистрированный поль 20 августа 2015, 18:47

      Что же дальше придумают? Барселона борется с Реалом за Кокорина ! Вангую такие заголовки в прессе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 20 августа 2015, 18:20

      Хороший вариант для кока

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 20 августа 2015, 17:27

      А Широковым Барселона интересовалась=)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Tibiks 20 августа 2015, 17:26

      Создатели этих новостей ,качество употребляют! Респект

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 20 августа 2015, 17:23

      Я конечно бы порадовался если бы он уехал в европу.. но преписывайте хотя бы клубы поскромнее, в то МЮ,ПСЖ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      and_2303 > mauxa 20 августа 2015, 17:31

      да просто мне кажется,ему цену поднять так хотят,чтобы Зенит подороже его взял

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +204

      Gagarin56 > and_2303 20 августа 2015, 20:33

      тоже так кажется

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11