Сарсания: «Кокориным интересуется ПСЖ»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Константин Сарсания заявил, что нападающий клуба Александр Кокорин находится на карандаше у парижского «ПСЖ».

«От своих знакомых, которые связаны с международным футбольным рынком, слышу, что «Манчестер Юнайтед» действительно заинтересован в приобретении Кокорина. Более того, его хотят видеть у себя и некоторые другие европейские клубы, в частности, «ПСЖ». Как будут дальше развиваться события, предсказать не берусь. Если будет предложение, которое устроит «Динамо», расставание вполне реально», – сказал он.