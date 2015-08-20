«Манчестер Юнайтед» опроверг интерес к Кокорину

«Манчестер Юнайтед» не интересуется Александром Кокориным. Такое заявление сделал директор клуба по коммуникациям Филип Таунсенд.

«Как вы можете себе представить, постоянно ходит множество спекуляций вокруг игроков, которые могут присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Каждое трансферное окно нас связывают с сотнями футболистов. Политика нашего клуба такова, что мы комментируем только подтвержденные новости – иными словами, после завершения сделки. По истории с Кокориным нам сказать нечего», – подчеркнул он.