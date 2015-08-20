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    «Манчестер Юнайтед» опроверг интерес к Кокорину

    «Манчестер Юнайтед» не интересуется Александром Кокориным. Такое заявление сделал директор клуба по коммуникациям Филип Таунсенд.

    «Как вы можете себе представить, постоянно ходит множество спекуляций вокруг игроков, которые могут присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Каждое трансферное окно нас связывают с сотнями футболистов. Политика нашего клуба такова, что мы комментируем только подтвержденные новости – иными словами, после завершения сделки. По истории с Кокориным нам сказать нечего», – подчеркнул он.

    Источник: ТАСС

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    20.08.2015 15:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      Серж24 20 августа 2015, 22:23

      я конечно понимаю вашу...ненависть к нашим футболистам...но по факту я наблюдал за кокориным и в сборной и в динамо....и мое мнение на него очень редко играют...а футболист он очень хороший...лучший нап в россии это точно....если я не прав то скажите кто лучше?

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 августа 2015, 22:08

      Кто придумал этот бред

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      Рейтинг: +36

      graf34 20 августа 2015, 21:48

      Я думаю, интерес к нашим игрокам и раньше было, но не многие соглашались... И здесь еще вряд ли сам Кокорин согласится... А если он не уйдет, клуб его по своей воле вряд ли отпустит - а другого и нет...

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      Рейтинг: +36

      graf34 20 августа 2015, 21:45

      А он хорошо выкрутился, и так и не сказал, что МЮ не интересуется Кокориным...

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 20 августа 2015, 20:09

      кому нужен это днише? Пусть в Динамо сидит !Как раз его уровень !

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      Рейтинг: +34

      MaxReds 20 августа 2015, 17:50

      Вауууу! Какая же неожиданность

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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 20 августа 2015, 17:15

      Не может быть, это не правда, я не верю. Как это могло случиться? Это же Кокорин! Россия, вперед!!!

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      Рейтинг: +13

      патриот200 20 августа 2015, 17:02

      Он начал хорошо ,но сдал слишком быстро кому он такой нужен тем более МЮ

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      Рейтинг: +41

      динамо москов 20 августа 2015, 16:19

      Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания прокомментировал ситуацию с форвардом бело-голубых Александром Кокориным. Напомним, что ранее появилась информация об интересе к 24-летнему нападающему со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".
      – К новости об интересе "Манчестер Юнайтед" относятся по-разному. Одни считают, что это – реальная ситуация. Другие представляют ее надуманной его агентом. А каково на сей счет ваше мнение?
      – От своих знакомых, которые связаны с международным футбольным рынком, слышу, что "Красные дьяволы" действительно заинтересованы в приобретении Александра. Более того, его хотят видеть у себя и некоторые другие европейские клубы, в частности, "ПСЖ". Как будут дальше развиваться события, предсказать не берусь.
      – Не кажется ли вам странным, что после столь слабо проведенного сезона в клубе и сборной Кокорин по-прежнему вызывает интерес у столь именитых клубов?
      – Возможности Александра досконально изучены скаутами, и по совокупности имеющейся у них информации он проходит на рынке как перспективное приобретение.
      – Даже несмотря на то, что не забивает?
      – Грамотные игроки рынка могут найти этому массу причин. Но то, что Александр снизил результативность, может повлиять на его цену.
      – Каковы шансы на его уход из "Динамо"?
      – Я бы посчитал их как 50 на 50. Если будет предложение, которое устроит "Динамо", то, скорее всего, расставание вполне реально.
      – Но ведь в таком случае "Динамо" остается без квалифицированного форварда, на смену которому может прийти только молодежь.
      – Я верю в Андрея Кобелева и в то, что он сумеет справиться с ситуацией. Ведь именно Андрей Николаевич в свое время доверил Кокорину место в составе.
      – У вас в Клайпеде сейчас выступает бывший динамовец Андрей Панюков, у которого закончился контракт с бело-голубыми. Мог бы он помочь своему бывшему клубу?
      – Сейчас Панюковым активно интересуются во Франции. Со всей ответственностью заявляю, что это талантливый амбициозный нападающий, который хочет играть.

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      Рейтинг: +17

      MuminYNWA > динамо москов 20 августа 2015, 19:04

      Что курит этот Сарсания?

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      Рейтинг: +16

      suhow6 20 августа 2015, 16:10

      очевидно было сразу

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