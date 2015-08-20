«Манчестер Юнайтед» опроверг интерес к Кокорину

я конечно понимаю вашу...ненависть к нашим футболистам...но по факту я наблюдал за кокориным и в сборной и в динамо....и мое мнение на него очень редко играют...а футболист он очень хороший...лучший нап в россии это точно....если я не прав то скажите кто лучше?
«Манчестер Юнайтед» не интересуется Александром Кокориным. Такое заявление сделал директор клуба по коммуникациям Филип Таунсенд.
«Как вы можете себе представить, постоянно ходит множество спекуляций вокруг игроков, которые могут присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Каждое трансферное окно нас связывают с сотнями футболистов. Политика нашего клуба такова, что мы комментируем только подтвержденные новости – иными словами, после завершения сделки. По истории с Кокориным нам сказать нечего», – подчеркнул он.