«Крылья Советов» подписали ивуарийского полузащитника

Самарские «Крылья Советов» объявили о заключении контракта с 18-летним атакующим полузащитником из Кот-д’Ивуара Жуниором Ахиссаном. Прежде игрок выступал за местную «Академию Ивуар», а также за юношескую сборную своей страны.

В «Крыльях Советов» ивуариец будет выступать под 27-м номером.

«Жуниор – очень перспективный игрок и в нашей команде он может себя проявить. Франк умеет работать с молодыми футболистами, так что у нас есть уверенность в том, что сотрудничество с Жуниором будет плодотворным» – заявил генеральный директор клуба Виталий Шашков.