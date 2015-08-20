Анри уверен, что Педро заиграет в «Челси»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» и телеэксперт Тьерри Анри уверен, что нападающий каталонцев Педро, который должен перейти в «Челси», будет выступать на высоком уровне. «Он настоящий профессионал и идеальный партнер. Это игрок, которого хотел бы иметь в составе любой тренер», – отметил Анри.

Бывший одноклубник француза, играющий за «Барселону» начиная с сезона 2007/08, за этот период выиграл 20 трофеев, включая пять титулов чемпиона Испании и три кубка Лиги чемпионов.

Напомним, что сумма трансфера испанца должна составить 28 миллионов евро.