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    «Челси» предложил 55 миллионов за нападающего «Монако»

    «Челси» сделал «Монако» предложение по поводу покупки нападающего Антони Мартиаля. Молодой француз здорово выглядел в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    По сообщениям источников, игрок очень нравится Жозе Моуринью, и лондонский клуб готов раскошелиться. Монегаски пока не собираются продавать игрока, однако ситуация может поменяться в случае их вылета из текущего розыгрыша главного европейского турнира.

    Напомним, «Монако» необходимо преодолеть дефицит в два гола после гостевого поражения от «Валенсии» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

    Источник: AS

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    20.08.2015 12:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 20 августа 2015, 17:07

      а зачем моуру нападающие если у него игратют только опорники и защитники, он из АП даже делает полуопорников... мариновать чтоли будет опять.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 августа 2015, 15:57

      возьмите Кокорина и Дзюбу за 15-20 и будет у вас наша победная связка которая принесет нам деревянные медали на ЧМ 2018 а Мутко скажет во как мы всех жахнули

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 20 августа 2015, 15:08

      Пока что мало кто за него отдаст такие деньги,да и 20 то не дадут,но парень талант,в свои года уже за основу Монегасков играет и притом не плохо.

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      Рейтинг: +7

      cannabisSs 20 августа 2015, 13:57

      он и 20 не стоит)) Челси нужен нормальный центральный защитник а не нападающий

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      Рейтинг: +10

      Don Drakon 20 августа 2015, 13:33

      Уморительная новость конечно. И источник достоверный.

      Простая утка, Челси не нужны нападающие.

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      Рейтинг: +19

      Bonduranty 20 августа 2015, 13:20

      Если перейдет, то у него будет мало игрового времени, лучше отстанься или переходить в другой клуб нежели Челси

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      Рейтинг: +11

      ANTO) 20 августа 2015, 13:13

      мда уж !

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 августа 2015, 12:33

      А как же лучший форвард современности,упустите же Кокорина!

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      Рейтинг: +2339

      CSKA471 20 августа 2015, 12:28

      Куда им столько напов????коста, реми, фалькао, сейчас педро, и еще Мартиаль?????

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      Рейтинг: +352

      mauxa > CSKA471 20 августа 2015, 12:34

      педро не чистый нап, фалькао в аренде, а реми по всей видимости на выход..

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      Рейтинг: +11

      dauren amirkhanov 20 августа 2015, 12:26

      мир сошел с ума

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