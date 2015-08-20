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    Главный тренер «Работничек»: «Будем биться за честь страны»

    Главный тренер македонских «Работничков» Игор Ангеловски в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Рубином» отметил, что после вылета македонских команд из еврокубков его команда будет бороться не только за себя, но и за страну.

    «Мы чувствуем, что вся страна поддерживает нас в стремлении достичь невиданного для македонских клубов успеха на европейской арене. "Вардар", "Шкендия" и "Ренова" уже вылетели из еврокубков, так что мы боремся не только за себя, но и за весь македонский футбол. Показывать себя в хорошем свете - наш долг», - сказал Ангеловски.

    Источник: УЕФА

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    20.08.2015 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 20 августа 2015, 16:46

      А что в матче с Рубином на кону честь страны что ли?)))

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