Текстовая трансляция матча «Работнички» - «Рубин» – на «Бомбардире»

«Рубин» забил первый гол в чемпионате и одержал первую победу, что должно помочь команде раскрепоститься перед матчем в Македонии. Главный тренер казанцев Ринат Билялетдинов исключил факт недооценки македонской команды, ведь пройти «Трабзонспор» далеко не всем под силу. По классу «Рубин» превосходит своего соперника, однако, чтобы пройти «Работнички» казанцам надо сыграть предельно собрано. Подтвердил силу македонцев и тренер «Вардара» ( главного соперника "Работничек" по чемпионату Македонии) Сергей Андреев, выделивший атакующую мощь команды из Скопье.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Работнички» - «Рубин». Комментатор встречи – Ковалев Андрей, начало матча в 21:00 по мск.