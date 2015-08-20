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    Андреев: «На «Рубин» придет 2-2,5 тысячи зрителей»

    Бывший игрок сборной СССР Сергей Андреев рассказал о предполагаемой атмосфере на стадионе во время матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Работничками» и «Рубином».

    «Я бы не сказал, что посещаемость игр там высокая. Поскольку это уже четвёртый круг квалификации, то, наверное, на стадионе соберётся около 1,5 тысяч зрителей. Для Македонии две тысячи – это уже хороший показатель. А так, на игры чемпионата страны может прийти и 150-200 человек. А на «Рубин» придёт 2-2,5 максимум. Люди весь матч разговаривают на трибунах, вот и всё. Поэтому особого давления со стороны болельщиков не будет. Да и у «Работничков» нет такой поддержки, как у «Вардара». Если у «Вардара» приходят на стадион 600 человек из «Комити», что переводится на русский, как «Революционеры», то там на трибунах могут быть и взрывы, и петарды и всё на свете. Это очень серьёзная организация, эти ребята даже драку могут организовать. Так что, у «Вардара» намного интереснее болельщики, чем у «Работничков». У них есть от силы 30 человек, которые причисляют себя к фанатам. Но они не так заметно себя ведут на стадионе во время игры.

    Если бы казанцы играли с «Црвеной Звездой» или «Партизаном», то там на трибунах было бы 30 тысяч, которые придали матчу непередаваемый антураж. А тут такого даже близко не бывает. Поэтому народ на этой 35-тысячной арене просто растворится. Так что, поводов для беспокойства нет, и болельщики на футболистов «Рубина» давить не будут», - рассказал Андреев.

    Источник: Eurofootball

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    20.08.2015 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 августа 2015, 12:48

      Опять шапкозакидатели... То когда было? Лет 20 назад? Мир не стоит на месте всё уже 20 раз поменялось...

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