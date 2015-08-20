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    Вчера в центре Львова были избиты фанаты «Легии»

    Вчера около 20:50 в центре Львова были побиты фанаты польской «Легии», следовавшие в Киев на матч Лиги Европы между «Легией» и «Зарей». Портал Zaxid.net cообщает, что польские ультрас плохо отзывались о Львове и его жителях.

    Напомним, что подобный инцидент был вчера и в Киеве также произошла драка между ультрас «Динамо» и «Легии».

    22 октября 2014 года во время встречи Лиги Европы между харьковским «Металлистом» и варшавскою «Легией» в Киеве польские болельщики вывесили на стадионе «Динамо» провокационный банер, суть которого сводилась к тому , что Львов является польским городом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 10:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +19

      body 20 августа 2015, 17:20

      много раз бывал в Польше.... относятся к нам не очень дружелюбно... на таможне неважно, короче .....

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 20 августа 2015, 14:33

      не умеешь вести себя как человек - не выходи из сарая

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 20 августа 2015, 14:33

      по делом пшекам неадекватным

      1
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      Рейтинг: +10

      KubanUltras 20 августа 2015, 14:01

      там как бы было 60 на 60 лиц , 40 сек победа Легии а не хохлов

      0
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 20 августа 2015, 13:19

      Как так, заподенцы же братья с ляхами

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 августа 2015, 12:38

      А как в армию идти,так по подвалам,а как толпой нападать,все герои!Мирных граждан уничтожать,но при этом,виноватыми себя не считают,Россия во всем виновата,тьфу на Вас!

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      Рейтинг: +7

      podonok 20 августа 2015, 12:00

      чупы

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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 20 августа 2015, 11:57

      В этом путин виноват, несомненно

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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 20 августа 2015, 10:39

      несомненно это плохо для Украины

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