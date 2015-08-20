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    Андреев: «Если «Рубин» сыграет как с «Ростовом», то получит в Лиге Европы шесть мячей»

    Бывший игрок сборной СССР Сергей Андрев рассказал, что в лице клуба "Работники" казанский «Рубин» получил серьезного соперника по раунду плей-офф Лиги Европы.
    «Могу сказать, что если «Рубин» будет играть также, как и с «Ростовом» дома, когда он проиграл по всем статьям, то у него не будет ни единого шанса. Уж если «Ростов» забил казанцам три мяча, то «Работнички» забьют все шесть. Там очень серьезное нападение. Команда играет практически в три чистых нападающих, потом отходит назад и система игры меняется.
    У команды есть определённые трудности сзади. Но ещё раз повторю, если «Рубин» будет играть так, как он играл против «Ростова», то для казанцев дело может и тремя пропущенными мячами не закончиться. Так что, команду «Работнички» ни в коем случае нельзя недооценивать. Раз она прошла до четвертого круга квалификационного турнира, поверьте мне, к ней нужно отнестись со всей серьезностью», - сказал Андреев.

    Источник: Eurofootball

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    20.08.2015 10:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +122

      time_killer 20 августа 2015, 17:23

      Ростов в этом сезоне многим кровь попортит. Так что зря такие отзывы

      0
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      Рейтинг: +15

      Alex 79 20 августа 2015, 12:22

      Взял и припустил Ростов......

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