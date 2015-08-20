Тер Штеген: «Считаю дисквалификацию Пике несправедливой»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген высказался по поводу дисквалификации защитника Жерара Пике, которую тот заработал за оскорбление бокового арбитра во втором матче за Суперкубок Испании против «Атлетика» (1:1).



«Я считаю, что дисквалификация несправедлива. Пике – очень важный игрок для клуба, нам будет его не хватать. Но мы постараемся сделать все, чтобы сыграть как можно лучше на старте чемпионата в тех матчах, где Пике не будет», – сказал Тер Штеген.