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    Тер Штеген: «Считаю дисквалификацию Пике несправедливой»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген высказался по поводу дисквалификации защитника Жерара Пике, которую тот заработал за оскорбление бокового арбитра во втором матче за Суперкубок Испании против «Атлетика» (1:1).


    «Я считаю, что дисквалификация несправедлива. Пике – очень важный игрок для клуба, нам будет его не хватать. Но мы постараемся сделать все, чтобы сыграть как можно лучше на старте чемпионата в тех матчах, где Пике не будет», – сказал Тер Штеген.

    Источник: Goal.com

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    20.08.2015 08:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      JediOne 20 августа 2015, 11:27

      Никогда не болел за Барселону, но Пике я всегда уважал и буду уважать! но тут всё справедливо! даже можно было бы на 12

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      Рейтинг: +16

      suhow6 20 августа 2015, 09:16

      все справедливо. легко ещё отделался

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      Рейтинг: -186

      Protosser 20 августа 2015, 09:00

      Как болельщик Барсы с 16-летним стажем - скажу - все справедливо.
      Если ты профессиональный защитник Великого Клуба - защищай ворота, а не маши руками судье, а потом - срывайся на него.
      К психиатру походить надо.

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