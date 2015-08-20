Де Лаурентис: «Подам в суд на агента Мертенса, если будет распространять слухи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб не собирается расставаться с полузащитником Дрисом Мертенсом. Де Лаурентис пригрозил подать в суд на агента игрока за распространение слухов, связанных с переходом бельгийца в «Интер».

«Мы продаём только тех, кого планировали изначально. В атаке никаких продаж не будет. Мы готовы расстаться с Джонатаном Де Гузманом и Камило Суньигой. Что касается «Интера», то я говорил с их генеральным директором Марко Фассоне. Он отрицает то, что клуб связывался с агентом Мертенса», - сказал Де Лаурентиса.