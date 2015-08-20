Ринат Билялетдинов: «Помню «Работничков» по работе в «Локомотиве»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал интервью в преддверии матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Работничков».

«Смотрели, изучали, естественно, так же, как и они нас. Смотрели те матчи, которые удалось нам заполучить», - прокомментировал наставник казанцев подготовку к матчу.

Также Билялетдинов вспомнил о противостоянии «Работничков» и «Локомотива» десятилетней давности и отметил боевой характер македонского клуба.

«Неужели вы думаете, что мы рассчитываем, что соперник будет биться вполсилы? Я эту команду помню по работе в «Локомотиве». Это было 10 лет назад, тогда у них был шанс попасть в Лигу чемпионов. И они бились не слабо».

Напоследок тренер выразил надежду на позитивный итог матча.

«Давайте скажем так: задачи должны решаться по мере их поступления. Будем биться. Надеюсь на положительный результат».