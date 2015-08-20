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    Ринат Билялетдинов: «Помню «Работничков» по работе в «Локомотиве»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал интервью в преддверии матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Работничков».

    «Смотрели, изучали, естественно, так же, как и они нас. Смотрели те матчи, которые удалось нам заполучить», - прокомментировал наставник казанцев подготовку к матчу.

    Также Билялетдинов вспомнил о противостоянии «Работничков» и «Локомотива» десятилетней давности и отметил боевой характер македонского клуба.

    «Неужели вы думаете, что мы рассчитываем, что соперник будет биться вполсилы? Я эту команду помню по работе в «Локомотиве». Это было 10 лет назад, тогда у них был шанс попасть в Лигу чемпионов. И они бились не слабо».

    Напоследок тренер выразил надежду на позитивный итог матча.

    «Давайте скажем так: задачи должны решаться по мере их поступления. Будем биться. Надеюсь на положительный результат».

    Источник: ФК «Рубин»

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    20.08.2015 01:47
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