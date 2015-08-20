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    Нуну: «Мы проявили характер»

    Главный тренер «Валенсии» Нуну Эспириту Санту вышел к журналистам после победного матча с «Монако» (3:1) в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    «Я ценю, что «Валенсия» победила в таком хорошем матче. Было жизненно необходимо показать своим болельщикам, что мы команда-победитель. Важно ли, что «Валенсия» победила команду, начавшую подготовку к сезону намного раньше? Конечно, мы проявили характер, «Монако» дольше готовился к началу сезона, но мы сумели после пропущенного гола взять себя в руки и победить», - прокомментировал исход встречи тренер «летучих мышей».

    Отдельно наставник рассказал о своем решении выпустить полузащитника Хави Фуэго во втором тайме, а не в стартовом составе.

    «Фуэго очень важен для нас, с прошлого года он приносит команде только пользу. У него характер победителя. Сегодня он вошёл в игру во втором тайме, но я считаю, что это было правильное решение. Команде необходимы изменения от матча к матчу, но ко всем игрокам у меня безграничное доверие. Тем более что мы очень близки к тому, чтобы сыграть как минимум на три матча больше в сезоне, поэтому нужно применять ротацию состава».

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2015 01:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77

      Truly 20 августа 2015, 12:44

      Ну-ну.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      amg063 20 августа 2015, 12:10

      Ну-ну...

      0
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