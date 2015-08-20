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    Баришич: «Счет 1:1 мало что изменил бы»

    Главный тренер «Рапида» Зоран Баришич пообщался с журналистами после проигрыша «Шахтеру» (0:1) в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    «Игра была очень зрелищной и тяжелой. Не хватило фортуны. У нас был момент, но вратарь «Шахтера» спас, а потом мы получили гол в свои ворота. Жалко, что не сумели сравнять. Мы рады, что сыграли с такой командой на равных», - говорит Баришич.

    Наставник «Рапида» считает, что шансы его команды на итоговый успех невелики.

    «Наши шансы минимальные. На практике и результат 1:1 мало что изменил бы. «Шахтер» – фаворит, но все еще может поменяться».

    Источник: Football

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    20.08.2015 01:19
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