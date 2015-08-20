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    Жардим назвал поражение «Монако» в матче с «Валенсией» несправедливым

    Главный тренер «Монако» Леандру Жардим прокомментировал исход первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Валенсии». Монегаски на выезде уступили со счетом 3:1.

    «Результат матча полностью несправедливый. У нас был момент с попаданием в штангу, который мог изменить весь ход встречи, но, к сожалению, этого не произошло. В конце матча мы устали и пропустили дважды. Абсолютно ненормально, что мы позволяли крайним защитникам соперника так вольготно чувствовать себя на флангах в атаке. Мы постараемся исправить эту ситуацию», - говорит Жардим.

    Недовольство тренера вызвала работа судей.

    «В этом году, к сожалению, как и в прошлом в четвертьфинале, очень много судейских ошибок. Это отрицательный момент как для «Монако», так и для всей Франции. Но с этим поделать ничего нельзя. В Монако придется забивать два гола. И делать это необходимо будет всё тем же игрокам, которые имеются в обойме. Это нелегко, но стараться мы будем».

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2015 00:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Bonduranty 20 августа 2015, 09:20

      Мартиаль вообще классный игрок. Всю Валенсию вертел

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