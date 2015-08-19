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    Педро прошел медицинское обследование в «Челси»

    Сообщается, что нападающий «Барселоны» Педро успешно прошел медицинское обследование в «Челси», и для заключения сделки осталось лишь согласовать детали личного контракта.

    Вероятно, договор будет подписан на трехлетний срок с опцией продления еще на один год. «Барселона» получит за своего футболиста 28 миллионов евро, а еще два миллиона будут выплачены в виде бонусов по результатам игры Педро за новый клуб.

    Напомним, что ранее на Педро претендовал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы предлагали за него 25 миллионов и пять миллионов бонусов, и «Барселона» это предложение отклонила.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.08.2015 21:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      suhow6 19 августа 2015, 22:35

      молодец что барсу покинул

      0
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      Рейтинг: +69

      070maks 19 августа 2015, 21:38

      10 защитников и вратаря в поле и норм

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +215

      ROMA DROGBA > 070maks 19 августа 2015, 22:15

      Убейся, мисс оригинальность.

      0
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      Рейтинг: +69

      070maks 19 августа 2015, 21:38

      Зачем автобусу вообще напы?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      cannabisSs 19 августа 2015, 21:09

      Зачем челси столько нападающих?

      0
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      Рейтинг: +11

      bаrmаley > cannabisSs 19 августа 2015, 21:16

      Столько не нужно. Кого нибудь продадут.

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