Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ютто: «В услугах Кокорина заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Французский футбольный агент Кристоф Ютто, который представляет интересы нападающего московского «Динамо» Александра Кокорина, заявил, что ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» по поводу трансфера российского футболиста.

    «На данный момент я работаю над трансфером Кокорина. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Есть все основания полагать, что игрок окажется в одном из этих клубов до 31 августа», - говорит Ютто.

    Источник в «Динамо» эту информацию подтверждает.

    «Динамо» действительно имеет предложения по Кокорину от ряда европейских клубов, и такой вариант является приоритетным. «Динамо» готово отпустить игрока, но только не в «Зенит», - комментирует источник.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2015 20:51
    Рекомендуем
    Комментарии57
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Шах и Мат 20 августа 2015, 16:22

      Галустяну в ГазМяс.Ему нужна боксёрская груша.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Атос 20 августа 2015, 11:29

      Сами то верят что в Англии Кокориным интересуются? Что только не напишут чтобы выгоднее продать Кокорина в Зенит)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 20 августа 2015, 09:49

      пиар своего подопечного это часть работи футбольных агентов. ничего странного.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 августа 2015, 08:49

      во... в АПЛ появились вакансии гладильщиков шнурков и чистильщиков бутс???лига развивается,крепчает..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 20 августа 2015, 08:32

      Нах он нам нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 20 августа 2015, 08:29

      даже агент понимает, что надо как-то пиарить своего подопечного, ибо он сам не способен не то что заявить о себе, а даже напомнить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Abuov_87 20 августа 2015, 07:03

      вата)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Алекс1991 20 августа 2015, 06:53

      а че не в барсу то в пару с лео)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > Алекс1991 20 августа 2015, 09:51

      Кержакова уже в Реал приглашают в помощь Роналду ))))))))))))))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      uyfallu 20 августа 2015, 06:31

      да кому он нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Seamus 20 августа 2015, 06:10

      ...и предлагает МЮ за Кокорина 40 миллионов фунтов плюс Руни и ДеХеа...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11