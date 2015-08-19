Ютто: «В услугах Кокорина заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Французский футбольный агент Кристоф Ютто, который представляет интересы нападающего московского «Динамо» Александра Кокорина, заявил, что ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» по поводу трансфера российского футболиста.

«На данный момент я работаю над трансфером Кокорина. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Есть все основания полагать, что игрок окажется в одном из этих клубов до 31 августа», - говорит Ютто.

Источник в «Динамо» эту информацию подтверждает.

«Динамо» действительно имеет предложения по Кокорину от ряда европейских клубов, и такой вариант является приоритетным. «Динамо» готово отпустить игрока, но только не в «Зенит», - комментирует источник.