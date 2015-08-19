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    Маротта: «Сделку по Сандро закроем в ближайшие часы»

    Гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал трансферную кампанию туринского клуба.

    Согласно его словам, сделка по защитнику Алексу Сандро находится в шаге от завершения.

    «Считаю, что сделку по Алексу Сандро «Ювентус» и «Порту» закроют уже в ближайшие часы».

    Также Маротта заявил, что «Ювентус» не будет покупать Юлиана Дракслера.

    «Драклсера у нас не будет. Мы отказались от идеи приобрести его по нескольким причинам, однако все еще ищем атакующего полузащитника. Мы нуждаемся в футболисте топ-уровня, а его не так просто найти и купить».

    Кроме того, гендиректор «старой синьоры» коснулся вопросов покупки Генриха Мхитаряна и Илкая Гюндогана.

    «Мхитарян? Не знаю, хочет ли «Боруссия» его продать. Гюндоган был нашей целью, но сейчас он недоступен».

    Источник: Football Italia

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    19.08.2015 20:41
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