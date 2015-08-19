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    Тохир: «Возможно, Перишич еще перейдет в «Интер»

    Владелец «Интера» Эрик Тохир рассказал о состоявшихся и потенциальных трансферах миланского клуба.

    В частности, Тохир назвал причины продажи Матео Ковачича и Джердана Шакири.

    «Нам пришлось выполнять правила финансового фейр-плей, но продажа Ковачича была для меня трудным решением».

    «Шакири не подходил Манчини по стилю игры».

    Также владелец «Интера» допустил, что покупка полузащитника «Вольфсбурга» Ивана Перишича еще может состояться.

    «Трансферное окно открыто до 31 августа, так что все может случиться. Возможно, Иван Перишич еще перейдет в «Интер»..

    Источник: Football Italia

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    19.08.2015 20:23
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