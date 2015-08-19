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    «Вест Хэм» покупает Сонга

    Полузащитник "Барселоны" Александр Сонг, который в прошлом сезоне выступал за "Вест Хэм" на правах аренды, может перейти в английский клуб на постоянной основе.

    Член правления "Вест Хэма" Дэвид Салливан заявил, что между лондонцами и каталонцами достигнута договоренность о полноценном трансфере Сонга. По словам Салливана, подписание произойдет, если футболист успешно пройдет медосмотр.

    "У нас уже есть договорённость о Сонге, которому предстоит медосмотр. Если он его пройдёт, мы его возьмём. Нужно иметь в виду, что сейчас он травмирован. Но у нас есть время лишь до 1 сентября, чтобы принимать решения", — сказал по этому поводу Салливан.

    В прошлом сезоне АПЛ Александр Сонг 28 раз выходил на поле и отметился тремя результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2015 19:52
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