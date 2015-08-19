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    «МЮ» переключил свой интерес на вингера «Саутгемптона»

    Полузащитник «Саутгемптона» Садио Мане попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

    Манкунианцы видят в 23-летнем вингере альтернативу испанскому нападающему Педро, которого не удалось заполучить в свои ряды. Отмечается, что сенегалец является более дешевым вариантом, но при этом все равно удовлетворяет все требования главного тренера «красных дьяволов» Луи Ван Гаала.

    Мане в прошлом сезоне принял участие в 30 матчах английского чемпионата, забил 10 мячей, а также успел установить новый рекорд Премьер-Лиги, оформив самый быстрый хет-трик в истории в матче против «Астон Виллы».

    Источник: Skysports

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    19.08.2015 18:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 20 августа 2015, 12:42

      хорош Мане

      0
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      Рейтинг: +14

      and_2303 19 августа 2015, 20:59

      Ван Гаал, защиту укрепляй,на атаке не выедешь,Барса это показала уже

      0
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      Рейтинг: +73

      Фесс 19 августа 2015, 20:41

      Меня такой трансфер порадует, например.
      У Мане большой потенциал. С Дэпаем могут круговерть устроить. Плюс Мата и Янузай.

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 19 августа 2015, 20:23

      ну он получше каогото янга или Валенсии

      0
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      Рейтинг: +10

      Erka pazyl 19 августа 2015, 19:13

      Гётце круче его бы

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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko > Erka pazyl 19 августа 2015, 20:05

      да вам всю Баварию подавай,не проще сразу начать болеть за Баварию?

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